شاهد – سما المصري تستحم “اتفرجوا عليا واتكيفو”

بيروت - أسيل الاحمر - نشرت الرقاصة المصرية سما المصري، فيديو مثيرًا وجديدًا كله إغراء وقلة حياء، ولا تجل هذه الإنسانة لا من تصرفاتها ولا من التعليقات الجنسية التي تتلقاها عقب نشر كل صورة أو فيديو لها.

حتى أنها لا تحذف خاصية التعليقات، ويبدو أنها تعشق الشتيمة والإنتقادات والكلام السيء لتقول إنها موجودة ومثيرة للجدل.

وكانت أيضًا تعرضت لهجوم كبير حين تحدثت عن الدورة الشهرية للرجل، لكن لا نعلم إن تحدثت عنها بطريقة علمية أم بطريقة عشوائية كعادتها.

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https://www.instagram.com/p/B5S8lLank-z/