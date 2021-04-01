وكالات : الحلاني يظهر ويوضح سبب غيابه عن عالم الغناء

دوت الخليج / بيروت

قالت وكالة سكاي نيوز العربية ,اليوم الأربعاء, نقلا عن الفنان الغنائي صاحب الجنسية اللبنانية عاصي الحلاني “لم أتمكن من الظهور والتحرك في الفترة السابقة بسبب الظروف الراهنة التي تعصف بالعالم نتيجة تفشي وباء كورونا”.

وأضاف الحلاني “تغيب عن ساحة الفن وحضور الأنشطة الوجاهية لسبب واحد هو عدم قدرتي على التنقل والسفر تحسبا للاجراءات الاحترازية التي تمر بها البلاد”.

وأوضح ان جائحة كورونا كانت سبب لفشل انتاجه العديد من الأعمال الفنية بالاضافة لـ أحداث وطنه لبنان وخاصة الثورة وانفجار مرفأ بيروت .