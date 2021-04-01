مفاجأة تقلب الموازين في واقعة الجنس الجماعي لـ«خالد يوسف» مع منى فاروق وشيما الحاج

سلم محامي الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، والمتهمتين في قضية فيديوهات الجنس الجماعي مع المخرج خالد يوسف، عقدين زواج عرفي، باسم موكلتيه مع الأخير، إلى نيابة مدينة نصر.

يذكر أن الفنانتين اعترفا، خلال تحقيقات النيابة، أن "يوسف" هو من صورهما بنفسه؛ من أجل ابتزازهما، وأنه مارس الجنس معهما، كما طلب منهما ممارسة الشذوذ أمامه، مؤكدين أن الفيديو قديم، ويعود إلى عام 2015.

وتابعت الفنانتان أنهما لا يعلمان من نشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حتى فؤجئتا بالقبض عليهما.

كانت النيابة العامة أمرت بحبس الفنانتين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد انتشار مقطع فيديو، ظهرا فيه وهما يرقصان عاريات مع المخرج خالد يوسف، بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

