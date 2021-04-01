دولار البنوك يستقر مقابل الشيكل منذ أيام

دوت الخليج / رام الله جاء سعر العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية “الشيكل” اليوم الخميس وفق سلطة النقد الفلسطينية كما هو موضح بالأسفل ,حيث يشهد الدولار استقرارا مقابل الشيكل منذ عدة أيام بعد ارتفاعه بشكل منخفض . الدولار الأمريكي: 3.33 شيكل. الدينار الأردني: 4:70 شيكل. اليورو الأوروبي: 3.91 شيكل. الجنيه المصري: 0.20 شيكل.

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