يدعى بالشبح … دبي تعتقل أكبر مهرب مخدرات لـ فرنسا

دوت الخليج / دبي

اعتقلت قوات الشرطة في دبي ,مهرب مخدرات مطلوب دوليا يدعى بـ مفيد بوشيبي والملقب بـ موف ,وذلك بعد اصدار أمر اعتقاله منذ فترة قصيرة .

وقالت الشرطة في بيان لها , اننا ألقينا القبض على أكبر زعماء تهريب المواد المخدرة في فرنسا والبالغ من العمر 39 عام والذي وصفته السلطات الفرنسية بالشبح ,نتيجة اختفاءه عن الأنظار مدة تجاوزت الـ 10 سنوات.

وأوضحت أن موف هو أحد المهربين الكبار لمادة الحشيش المخدرة الى فرنسا ,بحيث تم اصدار أمر اعتقاله دوليا قبل فترة وجيزة وتم امساكه منتحلا هوية احد الأشخاص ,مشيرة الى أنه اعتقل بفضل تعاون مزدوج ما بين فرنسا والانتربول.