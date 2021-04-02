مليون ونصف عبوة لقاح تصل بيروت في غضون 3 شهور

دوت الخليج / بيروت
أعلنت اللجنة التقنية للقاحات كورونا في لبنان,اليوم الجمعة, عن مليون ونصف جرعة من لقاح “فايزر” ستصل الى الأراضي اللبنانية في غضون الـ3 شهور المقبلة .
وقال رئيس اللجنة عبد الرحمن البزري في تصريحات صحفية , كل لبناني سيتلقى جرعة من لقاح “مضاد فايروس كورونا” سنوفر له شهادة معترف بها دوليا .
وتابع البزري : سيكون هناك بحبوحة في اللقاحات بلبنان .
وكانت حملات تطعيم انطلقت في دولة لبنان العربية مطلع الأسبوع الماضي بلقاح سبوتينك الروسي .
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