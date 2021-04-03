طريقة عمل الكريب .. طريقة تحضير الكريب .. الطريقة الصحيحة لعمل الكريب

طريقة عمل الكريب .. ” التحضير” : يبحث كثيرون عن طريقة عمل الكريب ,في وقت حرصنا نحن فيه على تلبية متطلباتكم بتوفير الطريقة الصحيحة والمجربة واللذيذة . ويجب أن تحتوي خلطة الكريب على تلك المكونات” 2 بيض ,2 كوب دقيق , 2كوب حليب سائل ,1 ملعقة كبيرة سكر , ملعقة صغيره فانيلا , 2 ملعقة كبيرة زبدة ” ,فيما يمكنكم عمل كميات اكثر بضرب العناصر بالمقدار الذي تريدونه. ونبدأ هنا بـ طريقة عمل الكريب “التحضير” : نبدأ بخلط عنصر البيض بالفانيلا جيدا باستخدام الخلاط الكهربي أو اليدوي حتى يمتزج جيدا ونحصل على مخلوط ثقيل ونضيف له باقي المكونات ” الحليب ,السكر , الطحين” ونحرص على خلطها جيدا ليتكون مسحوق الكريب السائل . وننتقل لطريقة القلي : نضع القليل من الزبدة في المقلاة وننتظر أن تقدح لنبدأ بوضع مسحوقنا بقدر فنجان حتى تظهر عليه علامات النضوج نبدأ برفعه عند خروج فقاقيع هوائية توحي باستواءه .

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