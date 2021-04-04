إتفرج – اتفرج – فستان مثير ملفوف بالملبن والكندوز : رانيا يوسف

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، بمجموعة صور من أحدث إطلالة ظهرت بها في بيروت بلبنان.

ونشرت رانيا، صورها في لبنان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وظهرت في الصور بإطلالة مبهجة مرتدية فستان ملون وقبعة باللون الأحمر ونظارة شمس، ونالت إعجاب العديد من جمهورها.

ومن أبرز التعليقات التي قيلت لها: “يا ألوناتك يا جميل”، “نفرتيتي مصر”، “ملبن مصر بجد بعشقك”، “الدلع والجمال”، “إيه النور ده كله يا فندم بيروت منورة بوجودك فيها”، “إيه الشياكة والجمال ده يا نجمة”،”اتفرج رانيا يوسف بملابس واسعة لأول مرة”.

وفي سياق أخر تشارك رانيا يوسف في مسلسل “ملوك الجدعنة”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي شعبي، والقصة حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة، ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.