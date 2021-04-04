أهم الاخبار

إتفرج – اتفرج – فستان مثير ملفوف بالملبن والكندوز : رانيا يوسف

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شاركت الفنانة رانيا يوسف جمهورها ومتابعيها، بمجموعة صور من أحدث إطلالة ظهرت بها في بيروت بلبنان.

ونشرت رانيا، صورها في لبنان عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وظهرت في الصور بإطلالة مبهجة مرتدية فستان ملون وقبعة باللون الأحمر ونظارة شمس، ونالت إعجاب العديد من جمهورها.

اتفرج - فستان مثير ملفوف بالملبن والكندوز : رانيا يوسف

رانيا يوسف

ومن أبرز التعليقات التي قيلت لها: “يا ألوناتك يا جميل”، “نفرتيتي مصر”، “ملبن مصر بجد بعشقك”، “الدلع والجمال”، “إيه النور ده كله يا فندم بيروت منورة بوجودك فيها”، “إيه الشياكة والجمال ده يا نجمة”،”اتفرج رانيا يوسف بملابس واسعة لأول مرة”.

وفي سياق أخر تشارك رانيا يوسف في مسلسل “ملوك الجدعنة”، المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، والذي تدور أحداثه في إطار تشويقي شعبي، والقصة حول صديقين يعيشان رحلة صعود في التجارة، ويدخلان في صراعات كبيرة مع منافسيهما، وتتصاعد الأزمات بتتابع الأحداث.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا