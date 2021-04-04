إتفرج – نسرين طافش صعقت المراهقين بفيديو رقص بلدي نافست لورديانة

شاركت الفنانة نسرين طافش، الإعلامية إنجي علي بالرقص على أغنية “أهلا وسهلا بالأحباب” التي غنتها نسرين قبل عامين.

ونشرت الصفحة الرسمية لراديو نجوم أف أم عبر Instagram فيديو استقبال إنجي لنسرين ورقصهما معا بالاستوديو. قبل بدء حلقة “أسرار النجوم” الذي تقدمه إنجي علي.

يشار إلى ان نسرين طافش تنشغل حاليا بتصوير مسلسل “المداح” الذي من المقرر عرضه رمضان 2021.

يذكر أن مسلسل “المداح” من بطولة حمادة هلال، نسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز. حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادى خفاجة، تامر شلتوت، سيناريو وحوار أمين جمال. ووليد أبو المجد وشريف يسرى ومدير تصوير كريم عاشور ومن إخراج أحمد سمير فرج.

