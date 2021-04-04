إتفرج – فيديو – بنت رانيا فريد شوقي بملابس جريئة عدت الخطوط الحمراء

استعاد بعض الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” مقاطع مصوّرة سُجلت في وقت سابق لملك عوض، ابنة الفنانة المصرية رانيا فريد شوقي، وأحدثت ضجة كبيرة في أوساط المتابعين، حيث

ظهرت فيها ملك وهي ترقص مرتديةً ملابس جريئة. وهو ما ركزت عليه غالبية التعليقات. وتعرّضت إثر هذا للكثير من الانتقادات حيث اعتبر الناشطون أنها تخطت بذلك الحدود وأنه كان بإمكانها الظهور بإطلالة أكثر احتشاماً. وفي المقابل، قارن بعضهم بينها وبين والدتها ورأوا أنها تشبهها كثيراً.

ويُشار إلى أن ملك عوض نشرت قبل هذا، عبر حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”، صوراً أثارت استغراب الجمهور حيث وجدوا أنها تتعارض مع بيئة المجتمع المصري.

ويُذكر أن ملك هي ابنة الفنانة رانيا فريد شوقي من زوجها الدكتور عاطف عوض مصمّم الرقصات وعميد معهد الباليه في أكاديمية الفنون، ولها شقيقة تُدعى فريدة. وهي تعمل في مجال عروض الأزياء كموديل لإحدى المجلات وتحظى بشهرة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يتابعها عبر “إنستغرام” أكثر من 57 ألفاً.



