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متع عينك وانت مؤدب – صافيناز هتوريك الدبوسة والملبن على اصوله

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نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز، صورة جديدة لها، خلال استراحة لها على البحر في شرم الشيخ، وهي ترتدي المايوه والشابوه، وكان جسمها مبلل بالماء دليل على انتهاءها من السباحة.

واستفزت الصورة عدد من الجمهور، نظرًا للمايوه الذي كانت ترتديه صافيناز، وجعلها تظهر بشكل فاضح، حيث كشف جميع مفاتنها خاصة منطقة الصدر، بصورة واضحة.

ونشرت صورة أخرى في نفس المنشور لسيقانها، وهي في الشمس، وكتبت على الصور بالفرانكو: “وحشتوني يا حلوين”.

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي تنشر فيها صافيناز صورتها بالمايوه، فقد كررتها أكثر من مرة، ولكن هذه المرة كانت الصورة غير لائقة، نظرًا للمناطق التي ظهرت من جسمها.

 

 


فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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