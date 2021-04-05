متع عينك .. لاميتا فرنجية تنافس رانيا يوسف بهذه الملابس العارية

نشرت الممثلة وعارضة الأزياء اللبنانية ​لاميتا فرنجية​ صورة جديدة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعة لفتت فيها الأنظار بإطلالتها الجريئة مأحد الأماكن العامة، بفستان أسود قصير، وشعر بتسريحة مالسة، كما وضعت نظارات شمسية بتصمصم فريد ما أكمل إطلالتها جمالاً وجاذبية.

يذكر أن لاميتا كانت قد شاركت مؤخراً مع صورتين جديدتين في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي أثناء تواجدها في أحد الأماكن اللافتة في دبي، وظهرت بإطلالة جذابة بملابس رياضية ضيقة باللون الزهري وتسريحة شعر مرفوعة وماكياج ناعم بألوان ترابية، وخطفت فرنجية الأنظار بصورتها العفوية التي نالت إعجاب عدد كبير من متابعيها