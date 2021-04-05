شاهد فيديو منه فاروق وشيماء الحاج (الاصلي) فيديو منى فاروق وممثلة أخرى وهما ترقصان أمام خالد يوسف ومنى فاروق فيلم كامل الفديو الجنسي الكامل لشيماء الحاج ومني فاروق 30 دقيقه

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لا تزال فضيحة المخرج المصري خالد يوسف والفنانة المصرية منى فاروق وشيماء الحاج تضج مواقع التواصل الاجتماعي ، بعد تسريب فيديو جديد لهما في وضع مخل بالاداب العام والمجتمع المصري .

حيث شوهد خلال المقطع الفيديو الذي تم تسريبه قيام فتاتين بالرقص على اغنية على عين مولايتي ، وهم يرتدون ملابس شبه عارية ، حيث يظهر خلال المقطع الفيديو الذي تم تسريبه صوت شاب يقوم بتصويرهما وهو يحثهم على الرقص المتواصل.

الفيديو شكل موجة من الغضب الكبير والسخط بين اوساط جميع من شاهدوه ، مطالبين بضرورة ايقاع العقوبة القانونية بحقهم .

فيما لم يصدر عن كل من الفنانة منى فاروق وشيماء الحاج او المخرج خالد يوسف اي تعليق بخصوص المقطع الفيديو المنسوب اليهم ، واكتفت منى فاروق باصدار تنويه عبر حسابها عبر الانستغرام بأنه لا يوجد لها اي حساب رسمي باسمها عبر الفيس او تويتر.

هذا ويعتذر منكم موقعنا الاخباري “دوت الخليج” عن نشر مقطع الفيديو الاباحي الخاص بمنى فاروق وشيماء الحاج ، لما يتضمن هذا المقطع مناظر مخلة بالآداب .