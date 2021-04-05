فيديو رانيا يوسف خالد يوسف mp3 .. فيلم خالد يوسف ورانيا يوسف rania youssef khaled youssef فيلم رانيا يوسف وخالد يوسف hd فيلم رانيا يوسف مع خالد يوسف

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وعقبت الممثلة رانيا يوسف، على الفيديو المسيء الذي نسبته بعض المواقع لها، وتداوله العديد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي.

وأكدت "يوسف"، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "MBC مصر"، مساء الجمعة، :"اسمي محطوط في حاجة مش كويسة.. والفيديو مش ليا وحتى الصورة اللي محطوطة على الفيديو من برة بنت مش شبهي خالص.. انا حاولت أفتح الفيديو ومعرفتش".

وأشارت "يوسف" إلى إنها ستقاضي كل من يستغل اسمها في الترويج لمواد غير لائقة بهدف التشهير تارة وزيادة نسب المشاهدة لمواقعهم تارة أخرى، مضيفة: "حسبي الله ونعم الوكيل فيهم.. أنا وعيالي بندفع الثمن من سمعتي".

وأضافت "يوسف" أن محامي نقابة المهن التمثيلية سيتخذ كافة الإجراءات القانونية، معقبة: "هسجن كل اللي يحاول يشوه صورتي".

من جانبه أعرب "أديب" عن أسفه، تجاه ما تعرضت له رانيا يوسف، قائلًا، "شيء مؤسف، دلوقتي بقى خبراء جنسيين، وبيقولوا إن الفيديو ده خاص بيكِ، ده لازم يتسجن"، وردت رانيا يوسف: "ما شاء الله، ابعتلي الفيديو، عشان أعرف أسجنه".

جدير بالذكر أن المكتب الإعلامي لرانيا يوسف كان قد أعلن أنه سوف يقاضي أي موقع أو صحيفة أو صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تسيء لها بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال نشر أية أخبار أو صور للتشهير بها، وفقا لمواد ونصوص قانون العقوبات.

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو جديد للفنانة المصرية رانيا يوسف وخالد يوسف وهم يمارسون أشياء مخلة بالادب بملابس شبه عارية .

الفيديو الجنسي أثار غضب الشارع المصري ، حيث خلف سخط كبير بين أوساط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة محاسبتهم قانونيا.

فيما أكدت بعض المصادر المقربة بأن الفنانين لم تكونا بوعيهم أثناء تصوير الفيديو وتم تسريب هذا الفيديو وتصوريه بدون علمهم، فيما أوضح البعض الآخر أن الفيديو عبارة عن مشهد داخل فيلم .

يذكر أن الفنانة رانيا يوسف ، حذرت من تداول الفيديو.