متع عينك .. صافيناز وقفت الفرح على رجل برقص بلدي : هتكهربك

أثارت الفنانة الاستعراضية صوفينار أو كما يطلق عليها البعض صافيناز ، الجدل على انستجرام بعض نشرها صور بفستان جديد خلال زيارتها لمكان ظهر وكأنه متحف.

والغريب في الصور هو إطلالة صافيناز حيث ظهرت بالفستان بوضعين، الوضع الأول وهي واقفة باستقامة وترتدي فستان قصير فوق الركبة ومقفول من أعلى ببروش “دبوس زينة”، والوضع الثاني هو من تسبب في الجدل حيث كانت جالسة وقامت بفك البروش مما أظهر منطقة صدرها فكانت شبه عارية، أو كما نقول مفتوحة على البحري.

ودائمًا ما تثير صافيناز الجدل بإطلالتها الجريئة وذلك من خلال صور لها أو فيديوهات تنشرها على حسابتها الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي.