متع عينك .. نسرين طافش جننت الكل وركبت التريند بهذا المشهد

تثير الفنانة السورية نسرين طافش في كل إطلالة لها الجدل الواسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث قوامها الرشيق يثير ضجة كبيرة في كل مرة تنشر صورة من جلسة تصوير او مقطع فيديو في فناء المنزل.

ومؤخرا شاركت الفنانة السورية صورة ظهرت فيها ترتدي تنورة جلدية قصيرة “تحت الركبة”. و ترتدي بنطال شيفون شفاف أظهر قوامها بصورة لافتة و مثيرة.

وعلق الجمهور على الصورة بشكل كبير قائلين أن الحسناء السورية هتكتك التواصل بهذه الإطلالة على حد وصفهم . من جانب آخر. كشفت نسرين طافش عن فسخها خطوبتها قائلة بأنها فسخت خطوبتها بسبب عدم التوافق الروحي والفكري.

وأوضحت “أنا بفكر في الرواح أكيد، وكنت على وشك إلي أعمل الخطوة دي، وأنا قلت الفترة اللي فاتت إلي عايشة قصة حب وفعلا اتخطبت. ولكن مکلش الموضوع .