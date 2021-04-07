متع عينك .. اتفرج نرمين الفقي بتتحدى مي عمر بهذه الصورة

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة المتألقة نرمين الفقي جمهورها ومتابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي من أحدث ظهور لها.

ونشرت نرمين الفقي في الصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بإطلالة جديدة.

وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها وجاءت التعليقات كالاتي: «مساء الورد – قمر ف اي حاجه بجد – مشاء الله».

وتشارك الفنانة نرمين الفقي في مسلسل النمر مع عدد من نجوم الفن والمقرر عرضه رمضان القادم.

مسلسل “النمر” بطولة محمد إمام، بجانب كل من الفنانة هنا الزاهد، نرمين الفقى ، محمد رياض، أحمد عبد الله محمود، بيومى فؤاد أحمد خالد صالح، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2021.