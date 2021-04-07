اتفرج .. احلى رقص بلدي لـ مي عمر مع جوزها "كله حنيه"

بيروت - ثريا شاهين - احتفلت الفنانة مي عمر بعيد ميلادها مع زوجها المخرج محمد سامي، في حفل صغير حضره عدد من الأصدقاء المقربين.

جدير بالذكر أنه انضمت مي عمر، مؤخرًا إلى الفنان أحمد السقا، لمشاركته العمل الدرامي المقبل وتم عرضه في السباق الرمضاني 2019 منذ عامين ماضيين، وتقدم فيه دور زوجة أحمد السقا في أول عمل صعيدي لها.

ويواصل رواد بمواقع التواصل الإجتماعي، نبش إرشيف النجمة المصرية مي عمر، منذ انتهاء عرض مسلسلها “لؤلؤ”، مؤخراً، الذي تألقت فيه وحظيت بإشادة واسعة من قبل الجمهور.

وفي هذا السياق تداولوا مقطع فيديو جريء للفنانة مي عمر، يعود إلى إحدى مسلسلاتها القديمة ظهرت فيه ترقص بجرأة شديدة.

وقارن متداولو الفيديو بين أدوار الفنانة مي عمر في السنوات الماضية، وبين دورها في مسلسل لؤلؤ. مؤكدين أن حصولها على البطولة المطلقة في هذا المسلسل، مستحق بجدارة.

ولفتوا إلى إجادة الفنانة المصرية لتجسيد كل الأدوار التي أسندت لها، منها دور الراقصة ودور المطربة وغيرها من الأدوار التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

ومسلسل “لؤلؤ” الذي عرض عبر قناة ON، قصة مي عمر، سيناريو وحوار محمد مهران، إخراج محمد عبد السلام، إشراف على الكتابة والإخراج محمد سامي، إنتاج سينرجي.

ويعد “لؤلؤ” البطولة المطلقة للفنانة مي عمر، وشاركها بطولته الفنانين: أحمد زاهر، نرمين الفقي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، محمد الشرنوبي، حمدي هيكل، سلوى عثمان، أشرف زكي وملك أحمد زاهر.