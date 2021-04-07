بـ المحزق والعريان – منة عرفة هتوريك البتلو البلدي

بيروت - ثريا شاهين - نشرت حسابات متخصصة بأخبار الفن والمشاهير، عبر السوشال ميديا، صور إغراء جريئة للفنانة الشابة منة عرفة، خطفت بها أنظار الجمهور.

وصوبت الفنانة الشابة، في إحدى الصور، عينيها الساحرتان نحو عين الكاميرا، لتتبادل معها حديث من نوع آخر، تسرها القلوب ولا تنطق به الألسن.

ولقيت هذه الإطلالة، سيل من الإعجابات والتعليقات المعبرة عن مدى عشق وحب واشتياق الجمهور للفنانة الشابة منة عرفة.

وقال متابع: “أين أبو هشيمة”، وعلق متابع ثان قائلاً: “ملكة جمال الكون”، وأضاف آخر: “نيال أبو هشيمة الي حاطط عينه عليك”. وحظي هذا التعليق بعشرات الإعجابات من جمهور الفنانة المصرية الجميلة.

ويبدو أن التعليق آنف الذكر جاء مستوحي من إطلالة منة عرفة السابقة التي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانا بنقشة التايغر، والذي قيل حينها أن رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، سيتزوجها كما فعل مع طليقته الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وزوجته الحالية ياسمين صبري، حين شاهدهما بفستان كفستان عرفة “التايغر”.

وكانت الفنانة المصرية منة عرفة قد تصدرت مؤخراً تريند مؤشر البحث جوجل في مصر وعدد من الدول العربية، بعد نشرها مجموعة صور جديدة لها، عبر حسابها الخاص في إنستغرام، ظهرت فيها بلون شعرها الجديد “الأحمر” مُرتدية فستانا بنقشة التايغر.