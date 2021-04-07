القاهرة : استقرار نسبي بمعدلات ضحايا ومصابي الجائحة

دوت الخليج / القاهرة سجلت جمهورية مصر العربية خلال الـ 24 ساعة الماضية 778 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد ” كوفيد 19″ و 43 حالة وفاة . وقالت وزارة الصحة المصرية ,بلغ عدد المصابين بفايروس كورونا في البلاد 206510 وذلك بعد رصد 778 اصابة جديدة في غضون أخر 24 ساعة. وأضافت ان عدد ضحايا جائحة كورونا في مصر وصل الرقم 12253 وذلك بعد تسجيل 43 وفاة جديدة . وتشهد مصر استقرار نسبيا في معدلات الاصابة والوفاة نتيجة مضاعفات تسببها كورونا ,خلال الأسابيع القليلة الماضية . المصدر : https://medadpress.com/?p=261

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