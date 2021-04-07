ماذا قال الجمهور عن فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ؟

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وحصل فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف على العديد من الانتقادات والتعليقات السلبية من قبل الجمهور، فيما تقدمت رانيا يوسف ببلاغ إلى النائب العام حول شخص مجهول قام بالترويج لهذا الفيديو الإباحي ونسبه لها.
وجاءت تساؤلات كثيرة من الجمهور حول فيديو رانيا يوسف مع خالد يوسف ، معبرين عن استيائهم، حيث قال أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي "نخلص من شيماء الحاج ومني فاروق ندخل في رانيا يوسف وخالد يوسف تاني".
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فاطمة نصر
محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة