متع عينك .. اتفرج رانيا يوسف عملت ايه في الجيم

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة رانيا يوسف صورة جديدة من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

و ظهرت رانيا يوسف باطلالة جذابة من سيارتها بملابس رياضية و تاتو علي كتفيها .

وربط البعض بين قرار اعتزال الاعلامي المغربي نزار الفارس لتقديم البرامج وأزمته مع الفنانة رانيا يوسف خاصة أنه اكد فى كلمته تلقيه عددا من التهديدات بالقتل.

وتسبب هذا الأمر فى حالة من الجدل الواسع خاصة أن بعض اصابع الاتهام أشارت إلى رانيا يوسف، وهو الامر الذى حرص نزار الفارس على نفيه مؤكدا فى تصريحات خاصة أن كل ما يتردد بشأن تهديد رانيا يوسف له أمر عار تماما من الصحة.

وأكد نزار ان رانيا ليس لها علاقة بقرار الاعتزال تماما من تقديم البرامج، كما ـنها ليس لها علاقة بالتهديدات التى تلقاها.

ونشر الإعلامى المغربى نزار الفارس تعليقا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام يعلن فيه عن انسحابه تماما من تقديم البرامج التلفزيونية.

وقال نزار الفارس: “أعلن لكم انسحابي من تقديم البرامج نهائيا دون ذكر الأسباب حجم الضغوطات كبير”.

وكشف نزار فى تعليق آخر عن تلقيه العديد من التهديدات بالقتل وهو الأمر الذى دفعه إلى الاعتزال عن تقديم البرامج نهائيا.

كان نزار أثار عددا من الأزمات فى الفترة الأخيرة خاصة مع الفنانة رانيا يوسف والتى وصلت الى ساحات القضاء.

كما أثار نزار حالة من الجدل الواسع بعد تقديم حلقة خاصة مع الراقصة “اليسار” والتي كانت مثارا للجدل بسبب الرقصات الجريئة التى حملتها الحلقة خاصة مع تسريب عدد من الفيديوهات الخاصة برقصها ببدلة رقص جريئة.