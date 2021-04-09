مسلسل قيد مجهول الحلقة 6 .. مشاهدة مسلسل قيد مجهول الحلقة 6

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يبحث عشرات ألاف الأشخاص العرب عن مسلسل قيد مجهول الحلقة 6 والذي يحتوي على كم هائل ومعاصر من الاثارة العربية .
وتتمحور قصة مسلسل قيد مجهول عن حلول لقصص جنائية والذي يتمثل في وضع الامن الجنائي للعديد من المشاكل في فترة قبل الحرب بسوريا .
وبدأ مسلسل قيد مجهول والذي وصل للحلقة السادسة ,عثور الشرطة السورية على مخزن أسلحة كبير في غرف أحد القتلى والذي يدعى بمثنى الفيصل .
فيما وجدت الشرطة بعد ذلك جثة لأحد الفنانات الشهيرات والمطربات وتدعى بـ رند , ليصبح هناك شعور لدى الطواقم المتخصصة بوجود علاقة بين القتيلين .
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المصدر : https://medadpress.com/?p=295
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