الكونغو : نجاة 40 شخص من حادث انقلاب وحريق

دوت الخليج / كينشاسا
احترق نحو 40 شخص خلال انقلاب حافلة في اقليم كويلو الواقع الكونغو الديموقراطية .
وقال حاكم الاقليم ويلي ايتشوندالا , ان قرابة الـ 40 مواطن احترقوا اليوم وهم أحياء في حادث انقلاب حافلة نقل وقع في منطقة قرب قرية كيواوا البعيدة عن العاصمة 6 ساعات .
واكد أنه لا وجود لقتلى خلال ذلك الحادث ,موضحا حالات الاصابة : 9 اصابات بليغة وهناك 31 كانت اصاباتهم متوسطة لخفيفة .
ونقل موقع روسيا اليوم صورة للحادث مساء اليوم الجمعة .
المصدر : https://medadpress.com/?p=309
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