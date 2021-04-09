الكونغو : نجاة 40 شخص من حادث انقلاب وحريق

دوت الخليج / كينشاسا

احترق نحو 40 شخص خلال انقلاب حافلة في اقليم كويلو الواقع الكونغو الديموقراطية .

وقال حاكم الاقليم ويلي ايتشوندالا , ان قرابة الـ 40 مواطن احترقوا اليوم وهم أحياء في حادث انقلاب حافلة نقل وقع في منطقة قرب قرية كيواوا البعيدة عن العاصمة 6 ساعات .

واكد أنه لا وجود لقتلى خلال ذلك الحادث ,موضحا حالات الاصابة : 9 اصابات بليغة وهناك 31 كانت اصاباتهم متوسطة لخفيفة .

ونقل موقع روسيا اليوم صورة للحادث مساء اليوم الجمعة .

المصدر : https://medadpress.com/?p=309