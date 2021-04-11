اليونان : هزة أرضية قوتها 4.5 تضرب قبالة الشواطئ

دوت الخليج / اليونان
أعلن مركز رصد الاوروبي المتوسطي الخاص بالزلازل , وقوع هزة أرضية قبالة شواطئ اليونان في ساعات فجر اليوم الأولى والتي بلغت قوتها 4.5 .
وأوضح رصد أن مركز الهزة الأرضية بعيد عن مدينة باترا من جهة الغرب 90 كيلو مترا ,في حين كان العمق مداه 8 كيلو مترات .
ولم يبلغ رصد عن وقوع أي اصابات أو ضحايا أو اضرار نتجت عن الهزة الارضية التي ضربت سواحل اليونان فجرا .
وبادرت وسائل الاعلام حول العالم منذ ساعات الصباح بتداول الخبر والتي منها روسيا اليوم وغيرها .
المصدر : https://medadpress.com/?p=380
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