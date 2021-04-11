شاهد مسلسل علي رضا الحلقه 30 .. مسلسل علي رضا الحلقة ٣٠ عبر موقع قصة عشق

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علي رضا يحاول قتل ذلك الرجل الذي يدعى صاحب أباه أمين التاي لكن يفشل ,ويخبر حشمت اغا أن ذلك وراء تلك اللعبة ويقتل فيكو خلال هذه الحلقة كما ظهر في الاعلان الاخير 30 مسلسل علي رضا .

كثفت عمليات البحث عن مسلسل علي رضا الحلقة 30 خلال الساعات الأخيرة ,حيث الاثارة التي تجتاح محرك جوجل نتيجة انتظار مئات الاف الاشخاص عرض مسلسل علي رضا بحلقته الثلاثين .

وبعد ما ذهب مفتعل المشاكل علي رضا التاي خلال الحلقات السابقى الى العجوز وأخبرها أنه ليس ابنها الحقيقي ,اشتعلت نيران لا تطفئ بداخلها لتوصي صفير حارسها ويدها اليمنى باعطاء قوى الظلال لبراق ارصويلو والذي هو ابن فؤاد .

ويتسبب براق في مقتل العجوز والتي تسمى ببرجواز بسم قاتل بعدما دعوتها لطاولة طعام ,حيث كانت تعاني من أمراض ليتم في مسلسل علي رضا الحلقة 29 دفنها على يد صفير ,ليتولى مسؤولية منح قوى الظلال وتبييض اموال العجوز لصالح ولي عهدها براق الذي وعدها بالانتقام من فرقة علي رضا ومسؤولين في الدولة على رأسهم صاحب أمين التاي .

وكان علي رضا قد اتحد مع حشمت اغا والد حبيبة الاول خالدة والتي يتمحور المسلسل حولها ,حيث هي العقدة دوما والتي يحبها علي رضا متبادل الشعور ويحبها الأخر براق ولكنها توجه مشاعر الكره له .

وبعدما تسلم براق ارصويلو ابن فؤاد زعامة العالم القذر خلفا للعجوز برجواز يبدأ بشن هجماته ضد العالم الصحيح والجهة الحق “علي رضا وحشمت أغا” لكن علي رضا يبدع مع أصدقائه في رد الهجمات ضده.

وكان علي رضا قد وعد أخاه مارت الذي استلم وظيفة عمل في الحلقة القادمة ,ان يأخذ بتار والده أمين التاي وأخته التي قتلها براق .

ونتوقع حدوث أفعال مثيرة خلال مسلسل علي رضا الحلقة 30 ,حيث تجتاح محركات البحث.

المصدر : https://medadpress.com/?p=388