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احكم بنفسك .. نجمة باب الحارة اكتسحت رانيا يوسف بالاحمر الشفاف

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بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام صور من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية .

و نشرت الملا صور لها ببنطال ابيض و بدي احمر مثير

الملبن حضر - فنانة شهيرة اكتسحت رانيا يوسف بالاحمر الشفاف

والجدير بالذكر ان شمس كانت قد دخلت مجال التمثيل في الجزء التاسع والأخير من مسلسل باب الحارة تحت اشراف والدها المخرج رفقة شقيقها وحازت على اعجاب الجمهور بسبب دورها الوطني وشخصيتها المتفانية في العمل .

ويشار الى ان الملا تعمل في مجال عرض الأزياء لبراندات عالمية تشارك الجمهور يوميا أزيائها ومكياجها وقوامها الرشيق واختيرت كأفضل منسقة ثياب وموضة في العام الجاري .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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