يا جامد – مني فاروق ولعتها بالشورت في دهب والتحرش على الاخر

بيروت - ثريا شاهين - قالت الفنانة منى فاروق أنها تعرضت للتنمر أثناء تواجدها داخل مطعم فى مدينة دهب.

ونشرت منى فاروق عبر حسابها على “إنستجرام”، فيديو قالت خلاله: “لقد تعرضت اليوم للتنمر أثناء تواجدى فى دهب بشخص صورنى دون علمي.. هل هذا بسبب الظروف التى مريت فيها فترة من حياتى؟”.

وكتبت على الفيديو معلقة: “أنا من حقى أعيش حياتى، سيبونى أعيش فى سلام وسيبونى أعيش بحريتى.. دع الخلق للخالق”، وأضافت: “حسبى الله ونعم الوكيل ربنا يحفظنا من الناس الشر والمرضى النفسيين”.

وأعلنت منى فاروق عن انضمامها لأبطال فيلم “آل هارون” مع عبير صبرى ومنذر رياحنه ومحمد عز وهاجر الشرنوبى وأحمد عبدالله محمود، وهو من إخراج معتز حسام.