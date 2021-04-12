مسلسلات رمضان 2021 السورية .. مسلسلات رمضان 2021

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مسلسلات رمضان 2021 السورية :

من المقرر أن تبث مساء اليوم مسلسلات رمضانية شهيرة ينتظرها عشاق الدراما العربية بشوق كبير منذ مدة زمنية طويلة .

مسلسل باب الحارة الجزء 11:

وستنطلق هذا العام مسلسلات سورية كانت متوقفة منذ أعوام كمسلسل باب الحارة والذي سيعرض بحلته الجديدة ” باب الصالحية” في جزءه الحادي عشر 11.

مسلسل حارة القبة الجزء 1 :

والحديث يدور عن عدة مسلسلات جديدة من انتاج شركات قديمة ولها عهد في الدراما كشركة عاج التي أنتجت أول جزأين من مسلسل باب الحارة الشهير ,حيث ستبث لكم خلال شهر رمضان مسلسلها الشامي الجديد والذي يحمل اسم ” حارة القبة “.

مسلسل بروكار الجزء 2 :

وسيبدأ الجزء الثاني من مسلسل بروكار الشهير من انتاج المبدع سمير هزيم ,في حين شهد المسلسل تغيير هائل في أعضاء التمثيل الأساسيين معتذرين هذا العام مما أدى لاستبدالهم بشخصيات جديدة ,وسيعرض على قنوات دراما سورية .

مسلسل سوق الحرير الجزء 2:

وفي اطار الحديث عن أبرز مسلسلات رمضان 2021 السورية ,فسيعرض هذا العام وأثناء أيام شهر رمضان المبارك مسلسل الحرير 2 الجزء الثاني والذي يحتل قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة في أراضي الشام العربي والذي ألفه :حنان المهرجي وسيف حامد .

مسلسل 350 غ الجزء 1 :

وبخصوص مسلسل ” 350 غ” : يبث على قناة الرؤيا والذي من تأليف المبدعة نادية الاحرم ,والذي يحاور قصة رجل يمارس مهنة المحاماة وهو في الاربعينيات ويحتاج لقلب نتيجة ضعف عضلة قلبه ,ليتم استبدالها بأخرى وتحوله لشخص أخر “حنون وطيب” لأن القلب الجديد يعود لشخص نقي.

مسلسل الكندوش الجزء 1 :

ويعد مسلسل الكندوش من اهم المسلسلات التي ستعرض في شهر رمضان 2021 ,في وقت ينتظره المتابعين بفارغ الصبر والذي يتكلم عن الاجواء الدمشقية القديمة وهو من اعمال الفنانة السورية القديرة والمتغيبة عن ساحات العمل الدرامي مدة 7 سنوات ” سامية الجزائري” .

مسلسل خريف العشاق الجزء 1 :

وعند الحديث عن الأعمال التي تحمل الطابع الرومانسي ,فستنقل الدراما السورية هذا العام قصة 3 شبان ذو أحلام عاشوا في السبعينيات من القرن الماضي وأرادوا تكوين مستقبل وحياة والتزوج كل على حدا بحبيبته ,في مسلسل رائع سيعرض عبر قناة لنا والذي من تأليف ديانا جبور تحت مسمى ” مسلسل خريف العشاق “.

مسلسلات رمضان 2021 السورية :

هنا في هذا المقال عرضنا اليكم محبي ومتابعي الدراما السورية كافة الأعمال الفنية والتمثيلية التي تم الاعلان عن بدءها خلال شهر رمضان الحالي للعام 2021.

المصدر : https://medadpress.com/?p=398