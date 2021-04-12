شاهد مسلسلات رمضان 2021 المصرية .. مسلسلات رمضان 2021 المصرية

في ظل شهر رمضان المبارك 2021 يبحث العالم العربي عن أهم وأبرز المسلسلات المصرية والتي تعد من أرقى الدراما على مستوى العالم العربي .

مسلسلات رمضان 2021 المصرية :

وننقل لكم من خلال هذه المقالة أسماء غالبية مسلسلات رمضان 2021 المصرية والقنوات العارضة لها خلال أيام الشهر الفضيل .

مسلسل الاختيار الجزء الثاني 2 :

يتحدث مسلسل الاختيار عن شهداء وزارة الداخلية في العام 2013 ,وهو من بطولة كريم عبد العزيز واحمد مكي .

مسلسل نسل الاغلاب الجزء الأول 1 :

تدور احداث مسلسل نسل الاغلاب الرمضاني عن شخص رمي بتهمة القتل مما ادى لحبسه ,ليخرج من السجن ويرى صديقه متزوج امرأته واستحوذ على ابنه ونسبه اليه فيقرر بعدها الانتقام ,فيما يعد المسلسل من اجمل مسلسلات رمضان المصرية لهذا العام وهو من بطولة الفنانين : أمير كرارة واحمد السقا .

مسلسل هجمة مرتدة الجزء الأول 1 :

وفي الحديث عن الدراما المصرية الشهيرة والتي تحاكي احداث الجمهورية فهذا العمل يحاكي أحداث ثورة 25 يناير وأيدي الفتنة التي تسببت في تلك الحادثة وهو من بطولة أحمد عز.

مسلسل موسى الجزء الأول 1 :

هنا تكمن الاثارة والتشويق لدى نجم الدراما المصرية محمد رمضان والذي يتحف العالم العربي في كل رمضان بعمل رائع ,حيث تدور أحداث مسلسل موسى 2021 حول شاب توفي والده وهو بعمر صغير في عهد احتلال بريطانيا لمصر في ستينيات القرن الماضي مما جعل الطفل يتحمل مسؤولية وعبئ كبير .

مسلسل ضل راجل الجزء الأول :

وهذا العمل من بطولة النجم الكبير والمخضرم ياسر جلال والذي تناول من خلاله قضايا اجتماعية كثيرة وانسانية في أغلب حلقاته تحت اطار مثير ومشوق.

هكذا سردنا لكم متابعين مسلسلات رمضان 2021 المصرية أبرز وأهم الأعمال الفنية التي ستعرض هذا الرمضان .

المصدر : https://medadpress.com/?p=411