متع عينك .. عاجل بالفيديو – فيفي عبده بين يدي الله : ادعولها

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة فيفي عبده، فيديو لها عبر حسابها الشخصي على موقع «إنستجرام» وهي تظهر شاحبة اللون ومستلقية على السرير ومرتدية غطاء أسود على رأسها وتظهر في يديها بعض المحاليل.

وعلقت الفنانة على الفيديو قائلة: «حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنة غلط تسببت في دخولي المستشفى لإجراء عمليه جراحية، ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي واللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة وأنتم طيبين وبخير رمضان كريم».

وقالت في الفيديو: «يا مساء الفل من مصر أم الدنيا، وكل سنة وأنتم طيبين، عاوزة أقولكم كل سنة وأنتم طيبين، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد اللي إداني الحقنة في ضهري اتسبب إني عندي عملية هقعد فيها ساعتين، وأنا في المستشفى دلوقتي، وداخلة العمليات بكرة الصبح».

وناشدت جمهورها بالدعاء لها: «أرجوكم أدعولي بحق الشهر الفضيل، كانوا زمان بيطلعوا إشاعات بس المرة دي بجد، وبشكركم جدا، ويجعله شهر مبارك علينا وعلى الأمة العربية، ويجعل دعاكم ليا بالخير إن شاء لله وإذنك يارب».

وتعرضت الفنانة فيفي عبده مؤخرا لوعكة صحية، بسبب تلقيها حقنة خاطئة في الأعصاب، أثرت سلبًا على قدرتها على الحركة، الأمر الذي جعلها لا تخرج من منزلها طيلة الشهور الماضية، ما جعلها عرضة للكثير من الشائعات المتعلقة بإصابتها بفيروس كورونا، ودخولها غرفة العناية المركزة والوفاة، وخرجت عبر حساباتها بالسوشيال ميديا لطمأنة جمهورها، موضحة سبب الأزمة التي تمر بها.

