سلامتك يافيفي دي عين صافيناز ولوردينا

بيروت - ثريا شاهين - صدمت الفنانة المصرية، فيفي عبده، جمهورها وأصدقاءها، صباح اليوم الاثنين، بالإعلان عن خضوعها لجراحة، بعد تدهور حالتها الصحية.

وأوضحت عبده في رسالة منها من المستشفى عبر حسابها على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، أنها تمر بأزمة صحية ناجمة عن خطأ طبي، وذلك بعد تلقيها حقنة خاطئة في ظهرها، وهو ما استلزم إجراءها جراحة سوف تستغرق ساعتين.

وقالت فيفي عبده في المقطع المصور: “يا مساء الخير من مصر أم الدنيا، كل سنة وأنتم طيبين كلكم، وحسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني حقنة في ظهري، تسببت في دخولي العمليات لمدة ساعتين”.

وأردفت: “كانوا يطلقون عني شائعات، ولكن هذه المرة سأجري عملية، وأنا في المستشفى، ادعوا لي بحق الشهر الفضيل، ربنا يجعل دعاكم من نصيبي، أشكركم جدا ويجعله شهر مبارك على الأمة العربية كلها”.

يشار إلى أن فيفي عبده نفت مرارا وتكرار أنباء دخولها المستشفى وتدهور حالتها الصحية، وظلت لأشهر تمر بوعكة صحية، لكنها كانت تتواجد في منزلها من أجل تلقى العلاج، ونفت شائعات وفاتها.

وكانت فيفي عبده كشفت، في الأسبوع الأول من يناير/ كانون الثاني الماضي، وللمرة الأولى ملابسات مرضها الذي يلزمها الفراش منذ فترة طويلة، مؤكدة أنها “أخذت حقنة لمست العصب بالخطأ، وتخضع حاليا لمحاولات طبية حتى تتمكن من استعادة الإحساس بالعصب”.

وكان آخر ظهور فني لفيفي عبده في رمضان 2020، في أول برنامج مقالب تشارك في تقديمه، ويحمل اسم “خلي بالك من فيفي”، وعرض على شاشة “إم بي سي مصر”.