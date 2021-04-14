بؤر جديدة لانفلونزا الطيور بفرنسا الغربية

دوت الخليج / فرنسا سجلت فرنسا على ضفة بحيرة جنيف في منطقة تسمى بـ “هوت سافوا” داخل حظيرة دجاج أول اصابة بمرض انفلونزا الطيور والتي اعتبر كبؤرة . وصدرت أوامر من الشرطة الفرنسية ببلدية ميسري , بانفاق كل الطيور المتواجدة داخل الحظيرة , داعية لاجراء تحقيقات من اجل تحديد مصدر العدوى . كما وأمرت بتوسيع رقعة المنطقة المعرضة للاصابة بالوباء على اطار 10 كيلو متر , ليتم حصر جميع الطيور الداجنة هناك. يذكر أن فايروس انفلونزا الطيور تفشى هذا الشتاء داخل المزارع بالمنطقة الجنوب الغربية لفرنسا والتي تعرف بانتاج الكبد الأوز المسمن , في حين سيطرت السلطات الصحية بذبح ملايين الدواجن غالبيتها من البط. وكان وزير الزراعة الفرنسي قد عبر في الثامن من ابريل الحالي عن فرحته , لأن البلاد لم تسجل أي عدوى بالمرض منذ أكثر من أسبوعين . المصدر : https://medadpress.com/?p=449

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