مهلبية بالقشطة – رانيا يوسف بتتحرش بـ هنا الزاهد

بيروت - ثريا شاهين - لفتت الفنانة المصرية هنا الزاهد الكثير من الأنظار بسبب أحدث إطلالاتها في صورة نشرتها على حسابها الخاص في تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وظهرت فيها بلوك عفوي من دون مكياج وبشعر مصفّف بطريقة طبيعية جداً.

وأثار هذا اهتمام عدد كبير من المتابعين الذين ركّزوا في تعليقاتهم على جمال هنا اللافت، ومن بينهم الفنانة المصرية رانيا يوسف التي تغزّلت بجمال بزميلتها وكتبت: “بسم الله الله أكبر عليكي يا حبيبتي ربي يحفظك ويكفيكي شر عيون الناس”.

ويُشار إلى أن زوج هنا، الفنان المصري أحمد فهمي، كان قد تحدث خلال حلوله ضيفاً على برنامج “يوم ليك” الذي تقدّمه الإعلامية سمر يسري على شاشة قناة “الحياة”، عن غيرتها، قائلاً: “هنا بتغير عليا أكتر بكتير مني ودائماً تكلمني فيديو كول وبتغير من المعجبات. وأكتر موقف اتضايقت منه كنا في الخطوبة وقاعدين في مطعم وست كبيرة قالتلها ليه ده بتاع بنات واتجوز أكتر من مرة سيبيه وقتها لم أرد عليها واحترمت السن الكبير للسيدة”.