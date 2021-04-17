تفاصيل مرعبة .. تحولت من مذيعة مشهورة لمصاصة دماء

بيروت - ثريا شاهين - جريمة قتل بطلتها مذيعة بالراديو، أقدمت على قتل زوج شقيقتها بمنطقة السيدة زينب، حيث أدلت المتهمة «رانيا. ص»، بأقوالها أمام النيابة العامة، بعدما وجهت لها تهمة القتل، مؤكدة «أنه لم يكن في نيتها القتل، وكانت مجرد مشاجرة عادية».

الشيطان تغلب عليا ومعرفش قتلته ازاي

وأضافت: «أن الشيطان تغلب عليا ومعرفش قتلته إزاي، أنا قاعدة في التجمع وعرفت أن جوز أختي بلغ الناس اللي لها فلوس عند جوزي بمكانه، روحت بيت والدتي في السيدة زينب علشان أعاتبه، لكن حصل بينا مشادة كلامية في الأول بعدين بقت مشاجرة ومحسيتش بنفسي غير والسكينة في أيدي وأنا بطعنه أكتر من مرة في فخذه لغاية ما وقع ومات في ساعتها، والشرطة جت قبضت عليا وأنا جنب الجثة، لكن مكنش قصدي أني اقتله».

كانت قوة من قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة، ألقت القبض على مذيعة بالراديو، لاتهامها بقتل زوج شقيقتها بسلاح أبيض، لإبلاغه عن مكان زوجها الذي يختبئ بأحد الأماكن، كونه متهم بالتهرب من دفع ديون مستحقة عليه لعدد من الأشخاص، وألقوا القبض على المتهمة متلبسة، وفي يديها السلاح المستخدم في الجريمة، حيث اعترفت تفصيليا بالواقعة وإقدامها على طعن المجني عليه عدة مرات، وجرى نقل الجثة المجني عليه إلى مشرحة زينهم للوقوف على أسباب الوفاة.

النيابة تحقق مع المتهمة

وباشرت نيابة جنوب القاهرة، التحقيق مع المذيعة المتهمة، كما أمرت بتشريح الجثة للوقوف على سبب الوفاة.

وكشفت معاينة النيابة العامة، لمسرح جريمة مقتل زوج شقيقة مذيعة الراديو، عن أن المتهمة أمسكت بسكين المطبخ، وسددت 3 طعنات قاتلة في صدر زوج شقيقتها، فسقط على الأرض جثة هامدة، بعد أن استقرت إحدى الطعنات في القلب، وأن مدة الجريمة لم تزيد عن 5 دقائق، وجلست بجانب الجثة حتى حضرت الشرطة، وألقت القبض عليها.

وانتقل مدير نيابة حوادث جنوب القاهرة إلى مكان الحادث، وتم معاينة مسرح الجريمة، وتبين أن المتهمة قتلت المجني عليه، انتقامًا منه بزعم أنه أبلغ الشرطة عن مكان زوجها، فتم إلقاء القبض عليه، بسبب صدور أحكام قضائية ضده لتهربه من سداد ديون.

وأمرت نيابة جنوب القاهرة بزينهم، حبس المذيعة المتهمة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة «سكين»، كما طلبت سرعة التحريات حول الواقعة.