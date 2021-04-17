اوعى تنصدم – لورديانة هتجن المصريين بعدد ازواجها

بيروت - ثريا شاهين - وقعت الراقصة البرازيلية لورديانة، في فخ مقالب مقلب جلال، خلال البرنامج المذاع في شهر رمضان والذي يتابعه الملايين من الجماهير. وظهرت لورديانة مع حمو بيكا في نفس الحلقة، وفي نهايتها قامت لورديانة بالرقص على أغنية “إنت معلمة” في حضور بيكا ورامز جلال. وخلال الفترة الماضية،

ارتفعت أسهم الراقصة لورديانة، وأصبحت واحدة من أشهر الراقصات على الساحة، ودائمًا ما تتصدر محركات البحث. وقبل قدوم الراقصة لورديانة إلى مصر عام 2016، كانت من أبطال القوى في البرازيل، وعن سبب مجيئها إلى مصر،

قالت إنها جاءت ضمن فريق استعراضي برازيلي وكان من المقرر أن تقضي في مصر 6 أشهر فقط ولكنها قررت الاستقرار هنا.

وسبق وأن صرحت لورديانة عن عمرها، والذي ما يقرب من 32 عامًا، وهي مسيحية الديانة، وبالنسبة لعدد زيجاتها، فهي لم تتزوج إلا مرة واحدة في البرازيل وانفصلت قبل قدومها إلى مصر، وهي حاليًا غير متزوجة.