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للكبار فقط – اتفرج صافيناز هتجننك وتخلي عقلك يضرب في اللايف الجديد

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بيروت - ثريا شاهين - تداول ناشطون كثرًا على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه “صدر” الراقصة صافيناز.

وبحسب المقطع الذي انتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، فقد كانت الراقصة الشعبية صافيناز تعوم في البحر مرتدية البكيني وبدأت تصوير بث مباشر “لايف”.

ثم قامت بعفوية برفع الصدرية “الستيانة” ليظهر جزء كبير من صدرها.

بث مباشر - صافيناز هتخلي نفوخك يضرب : اتفرج

صافيناز

وأثارت اللقطة جدلًا واسعًا وغضبا بين اوسطا آخرين، حيث رؤوا أن المقطع متعمد ويهدف للاخلال بثوابت المجتمع العربي المصري المحافظ.

وبينما انتقد البعض صافيناز بحدة، رأى آخرون بأن الراقصة الشعبية لها كامل الحرية بارتداء ما تشاء أو حتى عدم ارتداء الملابس أصلا.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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