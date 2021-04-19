بصدر عريان .. نسرين طافش جنت الشباب بالاخضر المفتوح

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة نسرين طافش صورا لها عبر حسابها على انستغرام، ارتدت خلالهما ثوبا لونه نهديا ومطرزا باللون الذهبي، غطى جميع جسمها في مظهر أبدت فيه احترامها لقدسية الشهر الفضيل.

وعلقت الفنانة نسرين على الصور” رمضان كريم عليكم حبايبي ومتابعيني الراقين جعل الله هذا الشهر الفضيل فرج ورحمة رزق خير بهجة وصحة للجميع”.

ودعت الجمهور لمتابعة أولى حلقات مسلسل المداح على قناة النهار الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة وقناة النهار دراما في الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة ..وغدًا على قناة اي أر تي حكايات الساعة

ويشار إلى أن مسلسل «المداح» من بطولة الفنان حمادة هلال ونسرين طافش وأحمد بدير وخالد سرحان ودنيا عبدالعزيز وهادي خفاجة وحنان سليمان ومحمد عز ومحسن منصور وعبير فاروق ومحمد الصاوي وتامر شلتوت وعدد آخر من الفنانين، سيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض مسلسل «المداح» يوميًا على شبكة قنوات النهار في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، وفي الساعة العاشرة مساءً على قناة النهار دراما.

وتواصل الحلقة الثانية أحداثها مع بداية صراع جديد للشيخ صابر مع الفنان «جمال عبدالناصر» والذي يرغب في العثور على مقبرة بها سبائك من الذهب ما يدفعه إلى الاستعانة بالشيخ صابر.

وشهدت الحلقة أول ظهور للفنانة نسرين طافش بإطلالة رمضانية، والتي تجسد شخصية الفتاة الريفية «رحاب»، ووالدها مقتدر ماديًا وميسور الحال، ورغم أنها تعلمت في المدينة إلا أنّها تعتز بانتمائها لبيئتها الريفية، وتنشأ بينها وبين «الشيخ صابر» علاقة حب.

وتنتهي أحداث الحلقة الثانية من مسلسل المداح، بمساومة وعرض يتلقاها «الشيخ صابر» من الفنان جمال عبدالناصر، والذي يرفض زواجه من ابنته، إلا بعد أن يجد له سبائك الذهب والتي دفنت في أحد الأراضي مستعينًا بكراماته وقدراته غير العادية، ليعتبرها بذلك مهرًا لابنته، إلا أنّه يرفض رفضًا شديدًا