متع عينك – مي عمر هتجن العقول بهذه الصورة : مهلبية بالقشطة

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة مي عمر، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع “إنستجرام” صورة جديدة لها.

وظهرت مي عمر في الصورة بإطلالة جذابة، حيث ارتدت سويت شيرت أسود اللون، واعتمدت تسريحة شعر جذابة حيث تركت شعرها العسلي منسدلاً على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة ووضعت فوقه طوق باللون الأبيض، كما اعتمدت مكياج ترابي ناعم زاد من جمال إطلالتها.

وتشارك الفنانة مي عمرو في سباق دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل “نسل الأغراب”.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة مي عمر مسلسل “لؤلؤ”، وشارك في بطولته بجانب كلًا من أحمد زاهر، ونجلاء بدر، ونرمين الفقى، ومحمد الشرنوبي، وإدوارد، وهيدي كرم، وسلوى عثمان، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، وهدير عبدالناصر، ومحمد مهران، وأحلام الجريتلي، وقصة مي عمر وسيناريو وحوار محمد مهران وإخراج محمد عبدالسلام.