للكبار فقط – شوف لحظة خيانة رانيا يوسف لزوجها مع العمدة

بيروت - ثريا شاهين - تبدأ أحداث الحلقة 6 من مسلسل “وكل ما نفترق” للنجمة ريهام حجاج والتى تحمل عنوان “الفراق الخامس.. مسك أسود”، بسؤالها – نجمة- رحاب الجمل عن سبب محاولتها خطف طفلها، فأنكرت وقالت لها من الأفضل ألا تبحث عن الخاطف، خوفا من فتح تساؤلا ليس فى مصلحتها، وهو: “مين من المطاريد بتأمنى له؟”وتقصد أختها زينب – الشخصة الثانية التى تجسدها ريهام حجاج.

فى مكتب العمدة – عمرو عبد الجليل – يدور حوار بينه وبين كبار ومشايخ البلد ، الذين يخبروه أن “علوان” يريد التوبة وزيارة بيت الله الحرام علّ الله أن يرزقه بمولود وهو فى سن كبيرة كما رزق العمدة، لكنهم يخافون من توبته لأنه قد يكشف سر “الغولة” تلك الشخصية التى لا وجود لها ويوهمون أهل القرية بأن العمدة يحميهم منها.

وأثناء حديثهم تستمع – مأمونة – إليهم فى خلسة، ثم تكشف الأحداث خيانة رانيا يوسف لزوجها علوان مع العمدة – عمرو عبد الجليل – يعود الأخير إلى بيته فيجد – مأمونة- فى انتظاره ويلحظ عليها علامات التغير، لتباغته بسؤالها: “هو صحيح يا عمدة الغولة مش موجودة فى البلد؟.. إحنا عايشين كل ده خايفين من حاجة مش موجودة؟”. ليرتبك العمدة ويهددها بألا تفتح هذه السيرة مرة أخرى لئلا يفتضح أمره.

يجتمع العمدة – عمرو عبد الجليل – مع كبار القرية ومشايخها، ويخبرهم بأن واحدة من نسائه استمعت إلى حديثهم حول عدم وجود الغولة ويقترح شيخ الغفر قتلها والتخلص منها، وخلال حديثهم تسمعهم – مأمونة – من خارج الغرفة.

يتفق العمدة مع رانيا يوسف – زوجة علوان – على التخلص منه، فتعطيه حبوب على أنها منشطات جنسية، وخلال اجتماعه مع العمدة وإعلانه التوبة وعدم مشاركتهم مرة أخرى، يشعر بغثيان وألم فى بطنه يغادر على إثره الاجتماع.

يتبع العمدة – عمرو عبد الجليل – “علوان” إلى بيته، فيجد زوجته رانيا يوسف قد تخلصت منه بسكين فى رقبته، وأخبرته أنه اكتشف خيانتها قبل قتله. وينفذان حيلة للهروب من الشرطة بأن يضعان مصوغات ذهبية حول السكين وتصرخ فى القرية: “المطاريد قتلوا علوان بعد ما سرقوا الذهب” .

يذهب العمدة سعدون – عمرو عبد الجليل – إلى بيته ليخفى سكين الجريمة فتراه – مأمونة – ريهام حجاج، فيرتبك، ويوم العزاء يخبر – وردة – رانيا يوسف بأن مأمونة رأته وهو يدس السكين.