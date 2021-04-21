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كما ولدتها امها – اتفرج صافيناز هتجن عقلك

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بيروت - ثريا شاهين - نشرت الراقصة الاستعراضية صافيناز صورة فاضحة على على حسابها الرسمي على انستجرام وذلك عبر خاصية الاستوري.

وظهرت صافيناز في الصورة بوضع مخل للغاية، حيث كانت ترتدي مايوه بكيني ولاكنها خبأته بساقيهامما جعلها تبرز منطقة الصدر وتكشف عنها بطريقة شبه كاملة، فكل من يرى الصورة يظنها عارية.

التوربيدو وصل - صافيناز هتخلع قلبك

صافيناز

وتعرضت صافيناز للانتقاد بسبب هذه الصورة، وطالب عدد من المتابعين أن يتم محاسبتها على الصور الفاضحة التي تنشرها مثلما تم معاقبة وغيرها.

ورأى الكثير ان صافيناز يجب أن يضع لها حد لأنها كما نقول “زودتها أوي”، وهذه ليست المرة الأولى، فحسابها الرسمي مليئ بالصور والفيديوهات المخلة.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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