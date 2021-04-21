حقيقة وفاة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد

عمان / دوت الخليج الاخباري

تداول ألاف الأشخاص مساء أمس الثلاثاء ,خبر وفاة مؤسس قناة طيور الجنة خالد مقداد ,جراء اصابته بفايروس كورونا.

وكشفت عائلة مقداد حقيقة وفاة والدهم خالد مقداد ,حيث قال أبناءه “الوليد والمعتصم” : ننفي خبر وفاة والدنا متأثرا بفايروس كورونا وما تلك الأخبار الا محض شائعات .

وأضاف الأبناء أن هناك شائعات انطلقت حول وفاة والدهم خالد مقداد في العاصمة عمان بأحد مراكزها

الصحية وذلك بعد اصابته بفايروس كورونا , مشيرون الى أنه بصحة وبخير ,كما وأن الكادر الطبي طمأنهم على حياة والدهم وعلى حاله الصحي.

وأوضح الأبناء : أن وجود والدهم على سرير العناية المركزة جاء من أجل الاطمئنان عليه ورعايته ومتابعة حالته الصحية كما ينبغي أولا بأول.

وكانت شائعات انطلقت ساعات مساء أمس ,جلها تحدثت عن وفاة خالد مقداد مؤسس قناة طيور الجنة للأطفال متأثرا باصابته بفايروس كورونا , ليصبح الخبر من أهم عمليات البحث على جوجل ويصبح تريند لأهم المواضيع في معظم البلاد العربية .

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المصدر : https://medadpress.com/?p=479