متع عينك – نجمة باب الحارة بتقول لـ صافيناز اركني على جنب

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة الاستعراضية السورية و نجمة مسلسل باب الحارة بأجزائه الأخيرة شمس الملا ابنة المخرج بسام الملا متابعيها و جمهورها عبر منصة التواصل الاجتماعي انستغرام فيديو من اخر جلسة تصوير خضعت لها الفنانة السورية .

و نشرت شمس الملا فيديو لها بالبكيني البينك المثير في احدث ظهور لها .

والجدير بالذكر ان شمس كانت قد دخلت مجال التمثيل في الجزء التاسع والأخير من مسلسل باب الحارة تحت اشراف والدها المخرج رفقة شقيقها وحازت على اعجاب الجمهور بسبب دورها الوطني وشخصيتها المتفانية في العمل .

ويشار الى ان الملا تعمل في مجال عرض الأزياء لبراندات عالمية تشارك الجمهور يوميا أزيائها ومكياجها وقوامها الرشيق واختيرت كأفضل منسقة ثياب وموضة في العام الجاري .