كويتي يتحرش بـ مي عمر على الهواء : اتفرج عمل اية

بيروت - ثريا شاهين - قام مشهور مواقع التواصل الإجتماعي الكويتي عبدالله الجاسر، الشهير بـ عبودكا بالتغزل بالممثلة المصرية مي عمر، التي تشارك في مسلسل نسل الأغراب رفقة النجمين أحمد السقا وأمير كرارة.

وعبر عبودكا في مقطع فيديو عن حبه لمي عمر، وتحديدا بعد شخصيتها جليلة التي تجسدها في العمل الدرامي نسل الأغراب، الذي يحظى بمتابعة جيدة منذ بدء عرضه في بداية شهر رمضان.

وقال المشهور الكويتي في مقطع فيديو :”أنا لا أريد أن أتكلم وأفصح عن مشاعري، لكن أنا أحب جليلة ( مي عمر ) والله.. الحظر جعلنا نحب، جليلة في الصباح جلست أفكر بها، أكلت وشربت وهل سترجع لعساف أم لا”.

وأضاف عبودكا أنه قام بإرسال رسالة لمي عمر عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام لكنها لم ترد عليه، لافتًا:”أقسم بالله أنني أموت عليكي، أنتِ شيء لم يمر على التلفزيون”.