سبب صادم .. شمس الكويتية تصعق الجميع دفنت نفسي وأنا صاحية!!

بيروت - ثريا شاهين - أجابت الفنانة الكويتية “شمس”، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، “أنت ولا الشيطان؟”، لترد عليها قائلًا:” بغلبه يوم وهو يغلبني يوم”.

وقالت الفنانة شمس، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج “العرافة” المذاع على شاشة “المحور”:”دفنت نفسي وأنا صاحية عشان أدب نفسي.. وكنت بجرب فكرة الموت، وفكرة إني أكون لوحدي، وأعيش حالة الخوف”.

وأضافت قائلة: ” ظللت تحت رمال البحر لمدة 20 دقيقة، وكان وجهى في البداية في الظاهر، ولكن قررت دفن وجهي.. وشعرت بأمان وسلامة وشعرت أن كل الدنيا خدع وكذب.. وحسيت إني سأكون بين يدي الله ورحمته أوسعه من خطائي”.

وذكرت الفنانة شمس الكويتية، أنها تندم على بعض الأشياء الذي فعلتها، أبرزها ندمها على إهمالها لوالدتها خلال فترة سفرها.

وقالت الفنانة شمس الكويتية، إن وضع الأغنية الآن مختلف، حيث نعيش في زمن الأغاني فيه أهم وليس المطرب الذي يغنيها، مشيرة إلى أنها تحب الفنانة آمال ماهر ونوال الكويتية، ولا تحب وضع نفسها محل التقييم لأنه غير ثابت ويتحرك دائما، مضيفة “أنا خارج التقييم.. أعتبروني أتفه شخص دخل الوسط الفني العربي”.

وأضافت الفنانة شمس الكويتية: “الغرور هو نقص.. ولا أحب الغيرة والشك ولا حب التملك وأكرهها كثيرًا.. وكل راجل دخل حياتي شك فيا، وكان يريد أن يتملك حياتي، وذلك لأنني فنانة متحررة فكريا، وشخصيتي يُعجب بها الكثير من الرجال، ثم بعد أن يكتشفون حقيقتي ينتهي الأمر بالانفصال.. رغم أنني اختار اختيار رائع”.

وقالت الفنانة شمس الكويتية، إن حالتها الاجتماعية غير متزوجة، ولا يوجد أي معلومات لأحد عن أزواجها السابقين، مضيفة : “دى حياتي الشخصية، وإحنا مجتمع قبلي.. وعمرى ما ارتبطت بواحد متزوج.. تقدملى مئات من الأشخاص المرتبطين وكنت أهينهم.. أراهم مخادعين.. وأنا لست فأر تجارب”.

وتابعت: “كل اللي ارتبطت بيهم ليهم ثُقل اجتماعي .. ولا يمكن أرتبط بشخص مرتبط “.

ولفتت الفنانة شمس الكويتية، إلى أن الطمع أمر غير خاطئ يمكن أن يطمع الإنسان في شيء إيجابي، موضحة أنه أحيانا القناعة تأخذ بالشكل الخطأ.

وأجابت الفنانة الكويتية “شمس”، على سؤال الإعلامية بسمة وهبة، “كم مرة تعرضتي للخيانة؟”، مؤكدة :” ولا مرة”.

وذكرت أن الشخص الذي يحب ويريد أن يمتلكك لا يمكن أن يخون، معلقة:” أنا صريحة، وكل الرجال اللى وقعوا في غرامي مخلصين، وللآن جميعهم يريدون أن يرجعوا لي، ولكننى أرفض ذلك لأني تجاوزت المرحلة”.

وقالت الفنانة الكويتية، شمس، إنه ليس لديها أصدقاء كثر، لأنها مشغولة طوال الوقت في دراستها، ولا تحب المجاملات، وليست سيدة اجتماعية، مستطردة:” بالصحة أقدر أجيب كل شيء، والشهرة ليس شيء جيد”.

وأردفت :”مفيش حاجة تغريني، في الكون، وتخليني أحس بالأمان، إلا الصحة.. حتى لو هنام في الشارع أو اشتغل في المطعم أغسل أطباق .. صحتى هي الكنز”.

وردت الفنانة شمس الكويتية، على ما تم تداوله حول ارتدائها فستان أسود قصير مع حذاء عال من الذهب والأحجار الملونة، وقالت:”معنديش عقدة النقص، ولو معايا مغارة على بابا فلن ارتدي حذاء من الذهب”.

وذكرت الفنانة شمس الكويتية، أنها لن ترتبط بأي شخص في الوطن العربي، مستطردة :”ولا رجل في الوطن العربي يستحق أن ارتبط به”.

وتحدثت عن أزمتها مع الفنان هاني شاكر، قائلة :”أنا أحبه كثيرًا، والأزمة كانت بسبب ملابسي في إحدي المهرجانات الفنية”.

وأضافت الفنانة شمس الكويتية:”اللى هيتجوزني مش محتاج مثني ولا ثلاث ولا رباع.. أنا عندي شيزوفرينيا”.