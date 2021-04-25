اتفرج .. رانيا يوسف ركبت الترند بعد وفاة بنتها

بيروت - ثريا شاهين - تصدرت النجمة رانيا يوسف تريند مواقع التواصل الاجتماعي بعد الحلقة العاشرة من مسلسل «ملوك الجدعنة» وذلك بسبب وفاة ابنتها حبيبة ضمن أحداث العمل.

وظهرت رانيا التي تقوم بدور نجلاء بمشهد دفن ابنتها وتغسيلها وقدمت أداء رائعا أشاد به رواد مواقع التواصل الاجتماعي وكانت من بين تلك التعليقات «رانيا يوسف قدمت أداء عظيما في مشهد وفاة ابنتها بالحلقات كلها من المسلسل» و«رانيا يوسف أبكت مصر كلها في الحلقة النهاردة في مشهد موت بنتها» و«رانيا يوسف تقدم أفضل مشاهد ملوك الجدعنة.

ويشارك رانيا يوسف في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، ياسمين رئيس، عمرو عبدالجليل، أحمد صفوت، دلال عبدالعزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.