القشطة البيضاء .. نسرين طافش اكتسحت مي عمر بالبلدي

بيروت - ثريا شاهين - نشرت الفنانة نسرين طافش أحدث إطلالتها الرمضانية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وظهرت طافش مرتدية عباءة رمضانية محتشمة باللون البيج وتميزت بنقوش براقة أضافت لمسة جذابة علي طلتها.

وكتبت معلقة عبر صورتها:”About last night”.

وتشارك الفنانة نسرين طافش في بطولة المسلسل الرمضاني “المداح”

ومسلسل “المداح” تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإنتاج: سكيرمو (إسلام المرسي، نجلاء رشدي، أحمد السمان)، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويشارك في بطولة المسلسل كل من حمادة هلال، أحمد بدير، نسرين طافش، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، عبير فاروق، محمود عامر، هايدي رفعت، بسمة ماهر.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي، حيث يناقش العديد من القضايا الاجتماعية التي يفضل الجمهور مشاهدتها في السباق الرمضاني.



