اتفرج .. ميريهان حسين طيرت عقول الشباب بصورة بالكات الاسود

بيروت - ثريا شاهين - شاركت الفنانة ميريهان حسين أحدث إطلالتها مع متابعينها،ونشرت مجموعة صور جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت حسين عبر صورتها معلقة :”14 رمضان”.

وظهرت ميريهان حسين؛ بإطلالة كاجوال أنيقة خطفت بها الأنظار ،حيث إرتدت بنطال حرير باللون الأخضر مع بلوزة أنيقة تميزت بالنقوش الوردية.

الجدير بالذكر أن أحدث أعمال مريهان حسين هو مسلسل ختم النمر” تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجي، وهو من نوعية أعمال الـ 45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميريهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدي الشامي، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب.

مريهان حسين ممثلة مصرية، ولدت في مدينة القاهرة في عام 1982، وشاركت في فيلم “عمر وسلمى 2 ” ، كما عملت بشكل مكثف في الدراما التليفزيونية، ومن مسلسلاتها: (دوران شبرا، خرم ابرة، آدم وجميلة، اسم مؤقت).



