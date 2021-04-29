القصير والمحزق .. اتفرج غادة عبد الرازق جننت الشباب بالجامد

بيروت - ثريا شاهين - تشهد أحداث الحلقات المقبلة من مسلسل “لحم غزال”، ظهور الممثلة غادة عبد الرازق في الكازينو كثيرا لمحاولة الوصول لزوجها الهارب، مما يجعلها ستظهر بإطلالة أنيقة وفاخرة.

نشرت غادة عبد الرازق فيديو لها وهي ترتدي باروكة شعر أشقر وتنورة قصيرة وبلوزة من الجلد، فظهرت تشبه إلى حد كبير الفنانة اللبنانية مايا دياب.

وأشارت غادة عبد الرازق إلى أنها تعاونت مع منسقة الأزياء منى الزرقاني في مسلسل “لحم غزال”.

“لحم غزال” من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة،بطولة غادة عبدالرازق، شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، وفاء عامر، عارفة عبدالرسول، أحمد خليل، رحاب الجمل، إيهاب فهمي، شريف دسوقي، خالد محمود ووليد فواز.

