اتفرج .. بنت عمرو دياب تتحدى بنت فيفي عبده بصورة جريئة

بيروت - ثريا شاهين - حرصت نور ابنة الفنان عمرو دياب على مشاركة متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتألقت نور عمرو دياب في الصورة بإطلالة بسيطة، إذ كانت تحمل وردة باللون البنفسجي، وترتدى جاكيت جينز اسود و بنطلون باللون البنفسجي ، وعلقت علي الصورة قائلة: وردة عشاني.

نور دياب هي الابنة الكبرى لـ عمرو دياب والفنانة شيرين رضا، والتي أهدى والدها عمرو دياب لها أغنية “نور العين”.

وتعرضت نور لحملة من التنمر بعد نشر صورة لها عبر صفحتها الشخصية على “إنستجرام”، ولم تعلق على التعليقات التي وجهت لها والتزمت الصمت التام، حيث إن بعض التعليقات كانت مسيئة بحقها، وهو ما دفع المتابعين لمهاجمة الأشخاص الذين تنمروا عليها ودافعوا عنها.

